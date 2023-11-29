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07:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Тройные имена стали давать детям в Хабаровском крае

В ЗАГСе рассказали о популярных именах.

Источник: Комсомольская правда

Все чаще и чаще жители Хабаровского края проявляют фантазию при выборе имени для новорожденных детей. Сейчас, к примеру, в моду начинают входить двойные и тройные имена — Лиза-Елизавета-Ирен.

Специалисты ЗАГСа Хабаровского края говорят, что двойные имена стали популярными в этом году. Среди новорожденных региона теперь есть такие: Дани-Фарес, Дэвид-Джан, Марсело Тесеос, Оливия София, Самаэль-Арсений, Юлия-София, Ян-Леон.

— Также в моду входят сокращенные имена, принятые как официальные: Ариша, Маша, Лева, Макс и прочие. Однако самые популярные имена остались неизменны — Артем и Михаил для мальчиков и София и Ева для девочек, — рассказали в комитете ЗАГС и архивов Хабаровского края.

Все больше и больше популярность набирают имена: Анна, Дмитрий и Виктория. Самыми необычными стали Ариэль, Добрыня и Космос.

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