08:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Трясет от увиденного»: обстановка в популярном районе Владивостока пугает людей
Фото с места событий опубликовали очевидцы.
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В столице ДФО жители боятся навредить своему здоровью, передвигаясь пешком по тротуарам в центральном районе. Подробности опубликовали в Telegram-канале PrimaMedia (18+).
В самом центре Владивостока, недалеко от остановки общественного транспорта ДВГТУ, рядом с домом Светланская, 85, рабочие несколько дней назад разрыли коммунальные ямы, но так и не приступили к ремонту теплосетей. Проходящие мимо люди жалуются, что ходить по оставшимся «развалинам» небезопасно, так как дороги очень скользкие из-за недавних снегопадов. По всей видимости, восстанавливать дороги никто не торопится.