08:42 (мск), источник: Комсомольская правда
Сергей Шелест показал концепцию новогоднего оформления Омска
Главным новогодним символом станет снежинка с узнаваемыми часами с Любинского проспекта.
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Мэр Сергей Шелест показал утвержденную концепцию праздничного оформления Омска к Новому году.
— Главное изображение, на котором строится весь брендбук, — большая снежинка, в которую вписаны различные графические элементы: здесь и узнаваемые часы с улицы Ленина «за пять минут до нового года», и атрибуты зимних развлечений, и отсылка к теплым встречам с близкими и родными людьми, — рассказал в своем телеграм-канале Шелест.
Еще одна составляющая оформления — фраза «Вы приглашены!» и соседствующий с ней QR-код, наведя камеру на которой откроется сайт с онлайн-картой новогодних мероприятий.
Необычная снежинка с фразой «Вы приглашены!» QR-код появится на рекламных баннерах, баннерных панно, а также на типографской продукции — подарочных пакетах, конвертах, приглашениях на мероприятия и других.
В отдельных местах будут также установлены флагштоки, но фразы «Вы приглашены!» и QR-код на них по очевидным причинам не будет.