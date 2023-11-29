08:30 (мск), источник: НИА Красноярск
Красноярцы должны заплатить налоги до 1 декабря
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для уплаты налогов осталось всего два дня.
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Жители Красноярского края должны заплатить налоги до 1 декабря 2023 года. Тем, кто подключен к сервису «Личный кабинет налогоплательщика», получает уведомление именно там. Также можно самостоятельно обратиться в отделение налоговой или в МФЦ и получить его дубликат.
С января 2023 года для каждого был открыт единый налоговый счет. Сумма на этом счете сформирована с учетом всех предыдущих задолженностей или переплат по налогам, пени и штрафам. Увидеть ее можно в личном кабинете налогоплательщика.
«В связи с введением единого счета в уведомлениях указана общая сумма налога. Это очень важный момент, на который необходимо обратить внимание: после появления ЕНС нет возможности оплатить отдельный налог, к примеру, только за квартиру, а за автомобиль — позже. Сейчас вся сумма, внесенная на ЕНС, делится на все налоги пропорционально», — рассказала Ольга Петрова, начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Красноярскому краю, коллегам с сайта gnkk.ru.