10:21 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В трех районах Ташкента временно приостановят подачу газа
Временное прекращение подачи газа ожидается в некоторых локациях Учтепинского, Яккасарайского и Бектемирского районов.
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В рамках подготовки к зимнему сезону будет отремонтирована и налажена система газоснабжения Учтепинского, Яккасарайского и Бектемирского районов столицы.
В связи с этим
Учтепинский район (29 ноября с 11:00 до 17:00).
• количество домохозяйств — 280;
• количество оптовых потребителей — 2.
Яккасарайский район (30 ноября с11:00 до 17:00) — махалли «Кушбеги», «Мерос», «Тукимачи», «Мухандислар»;
• количество оптовых потребителей — 42.
Бектемирский район (30 ноября с 10:00 до 18:00) — махалли «Хусейн Байкаро», «Бектемир», «Алтынтопган», «Абай», «Мусаффо», «Сохил»;
• количество оптовых потребителей — 284.