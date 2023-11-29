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10:21 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В трех районах Ташкента временно приостановят подачу газа

Временное прекращение подачи газа ожидается в некоторых локациях Учтепинского, Яккасарайского и Бектемирского районов.

Источник: Uznews

В рамках подготовки к зимнему сезону будет отремонтирована и налажена система газоснабжения Учтепинского, Яккасарайского и Бектемирского районов столицы.

В связи с этим 29—30 ноября в некоторых локациях этих районов будет прекращена подача газа.

Учтепинский район (29 ноября с 11:00 до 17:00).

• количество домохозяйств — 280;
• количество оптовых потребителей — 2.

Яккасарайский район (30 ноября с11:00 до 17:00) — махалли «Кушбеги», «Мерос», «Тукимачи», «Мухандислар»;

• количество оптовых потребителей — 42.

Бектемирский район (30 ноября с 10:00 до 18:00) — махалли «Хусейн Байкаро», «Бектемир», «Алтынтопган», «Абай», «Мусаффо», «Сохил»;

• количество оптовых потребителей — 284.

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