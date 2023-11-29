08:28 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Из-за ледяного дождя в Челябинской области перенесены автобусные рейсы
В связи с гололедицей на трассах, на более позднее время назначены рейсы до Магнитогорска, Миасса, Златоуста и Троицка.
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Как сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, виной всему ледяной дождь, который отмечен в девяти муниципалитетах Челябинской области. Так, помимо областного центра, ледяной дождь идет и превращает дороги в каток в Аргаяшском, Верзнеуральском, Чебаркульском, Нагайбакском районах, а также в Миасском, Карабашском, Магнитогорском, Копейском городских округах.
«По данным диспетчерской службы ледяной дождь начался ранним утром и продолжается до настоящего времени», — прокомментировали в пресс-службе транспортного ведомства.
Согласно прогнозу Челябгидромета, температура воздуха на территории региона будет до −4 градусов, на дорогах сильный гололед.
По состоянию на 9 часов утра на дорогах работают 120 единиц техники. Так, на автодороге Южноуральск — Увельский происходит распределение пескосоляной смеси, автодороге Первомайский — М36 также проводится обработка дорожного полотна.