День буквы «Ё»: почему она важна?

«У нас есть русский язык, и букву “Ё” из него никто не убирал, — ни из устного, ни из письменного. Абсолютно ясно, что буква “Ё” должна оставаться в русском языке», — как-то озвучил бывший министр образования и науки России Андрей Фурсенко.
Появление буквы «Ё»: кто предложил ввести, когда и зачем?
Появление новой буквы произошло в конце XVIII века. Чаще всего факт этого связывали с работами известного русского литератора Николая Карамзина. Но на самом деле своим появлением «Ё» обязана главе Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге аристократке Екатерине Дашковой. Княгиня, на одном из совещаний по обсуждению проекта «Славянского российского словаря», которое проходило 29 ноября 1783 года, предложила ввести новую букву. Инициативу она креативно обыграла. Сначала спросила присутствующих, могут ли они написать слово «ёлка». А после изобразила его в виде традиционного «іолка», уточнив, стоит ли изображать один звук сразу двумя буквами. Подобное упрощение предполагало более точную передачу фонетики русской речи. Нововведение поддержали, а позднее идею подхватили литераторы того времени. В ноябре 1784 года новая буква стала официально признанной.
Откуда взялись две точки?
Есть несколько версий. Согласно первой, Екатерина Романовна увидела букву на бутылке от французского шампанского дома Moët & Chandon. А вторая основывается на том, что княгиня позаимствовала две точки из немецкого языка, которым хорошо владела. У немцев, а также финнов и других этносов они называются умлаут. Это значок, который сигнализирует, что гласные буквы под ними читаются смягчённо.
Стоит отметить, что в русском языке буква «Ё» является самостоятельной, а не «Е» с сопутствующей пометкой. А сам звук больше подходит к букве «О», приравниваясь к положению таких фонетических пар как: я/а, ю/у, е/э, ё/о. Если бы новая буква образовалась от «О», то, не исключено, что её история сложилась бы более благоприятно.
Карамзин, однако, тоже имеет непосредственное отношение к букве. Писатель в 1797 году во время подготовки одного из своих стихотворений к печати заменил две традиционные буквы «iо» на одну, тем самым написав привычное нам слово «слёзы». То же самое произошло со словами «зарёю», «орёл» и «мотылёк», а также с глаголом «потёк». Таким образом Николай Михайлович внёс свою лепту во внедрение новой буквы в народный обиход. В честь этого события на родине Карамзина — в Ульяновске 4 сентября 2005 года установили памятник букве «Ё».
Но первым использовать «Ё» начал Гавриил Державин, который присутствовал на памятном совещании Российской академии. Русский поэт применял её в личной переписке. А первым отпечатанным словом с ныне седьмой буквой алфавита стало «всё». Его опубликовали в 1795 году в книге русского поэта-сентименталиста, баснописца и государственного деятеля Ивана Дмитриева «И мои безделки». Там же присутствовали слова: «огонёкъ», «пенёкъ», «безсмёртна», «василёчикъ».
Почему новая буква не сразу прижилась?
Долгое время «Ё» не употребляли в разговорной речи. В ХIХ веке ёкающее произношение воспринималось в качестве мещанской речи черни, а то время как екающий церковный выговор считали культурным и истинно благородным. Несмотря на то, что её активно использовали в печатных изданиях, во второй половине 19-го столетия употреблять её в печати стали реже. Это связано с тем, что для постановки «Ё» в текст требовалось изготавливать новую литеру. Тогда единых орфографических правил не существовало, поэтому это было позволительным.
К началу XX века букву так и не внесли в алфавит, хоть она оставалась в употреблении. Про неё не забыли упомянуть в декрете наркома просвещения Анатолия Луначарского от 5 января 1918 года (23 декабря 1917 года по старому стилю — прим.ред). «Согласно новому правописанию», в пятом пункте правого акта было указано: «признать желательным, но необязательным употребление буквы “Ё”.
Официальное употребление буквы «Ё» ввели 24 декабря 1942 года приказом «О введении обязательного употребления буквы “ё” в школьной практике». Это понадобилось для точности в передаче информации: географических названий, имен и фамилий в военных приказах и прочего. С того дня буква вошла в русский алфавит. В 1943-м появился справочник употребления буквы «Ё». А ещё через три года Академия наук совместно с министерством высшего образования СССР утвердили, а позже и опубликовали «Правила русской орфографии и пунктуации» с разделом о применении «Ё». Однако на практике за ней сохранился факультативный статус. Действие документа продолжается и в наше время.
Фёт и другие представители ошибочно написанных фамилий.
В результате описок или неприятии «Ё» многие фамилии известных личной дошли до нас с ошибками. На самом деле пишется Афанасий Фёт, а не Фет. Годы жизни поэта-лирика пришлись на период с 1820 на 1892 годы, когда единых орфографических правил относительной буквы «Ё» не существовало. Ещё во время учёбы он выпустил сборник стихов. Но при вёрстки одним из специалистов была допущена ошибка — место буквы «Ё» заняла её соседка. Так в 1840-ом появился псевдоним, который Афанасий Афанасьевич решил не менять из-за унижения, связанного с реальной фамилией. Фёт — изначально была фамилией немки-матери от первого брака. При рождении будущего стихотворца записали как Шеншин — фамилией отца. В возрасте 14 лет открылось, что запись оказалась незаконной из-за подлога документов. Родители поэта обвенчались уже после рождения сына, что категорически было неприемлемо для православной церкви. Поэтому молодый литератор лишился дворянских прав, а в документах стал обозначаться как «иностранец» Фёт.
Есть и другая тенденция, связанная с переводом иностранных имён, где пользуются транскрипцией (передача звуковой формы — прим.ред.) и транслитерацией (передача буквенной структуры — прим.ред.), адаптируя их под русскую речь. Так Николай Рёрих известен нам как Рерих, герцог де Ришельё — кардинал Ришелье, Уинстон Чёрчилль — Черчилль, а Жерара Депардьё мы все про привычки величаем Депардье.
Изображение: Книги Николая Рериха, подготовленные и выпущенные в свет издательством «Алатас» в 20−30-х годах прошлого столетия. Источник — «Книгоиздательство “Алатас” (В. А. Росов).
О российских законах, связанных с заменой «Ё» на «Е».
Игнорирование буквы «Ё» в словах, где есть вероятность неверного прочтения с заменой смысла, например, в собственных именах, может стать причиной нарушения федерального закона № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».
Несмотря на это, в 2009 году Верховный суд России утвердил постановление, согласно которому буквы «Ё» и «Е» в различных документах, принадлежащих одному гражданину, являются равнозначными, если замена не меняет смысл и позволяет идентифицировать личность.
Дополняет ситуацию Письмо Минобрнауки РФ от 01.10.2012 N ИР-829/08 «О правописании букв “Е” и “Ё” в официальных документах». Оно гласит, что по закону при заполнении документов должны использоваться нормы современного русского языка, а также правила русской орфографии и пунктуации.
Сейчас действуют «Правила русской орфографии и пунктуации», утвержденные в 1956 году: буква «Ё» пишется в случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, либо, когда необходимо указать произношение малоизвестного слова. Например: совершённый и совершенный, слёз и слез, нёбо и небо или осёл и осел.
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