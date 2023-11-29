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09:44 (мск), источник: Фонтанка

В Неву пришёл ледокол

Неву в центре Петербурга укрыл лёд — начинается сезон работы ледоколов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: -3° 0 м/с 50% 764 мм рт. ст. +3°
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Разводку Дворцового моста и проход ледокола и буксиров по Неве ночью 29 ноября сняли супервидовые веб-камеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мосты на Неве, Большой и Малой Неве разводят до 30 ноября.

Ещё вчера лёд на Неве был неплотным. В районе проспекта Обуховской Обороны оставалось много воды, и этим успел воспользоваться экстремал на сапе.

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