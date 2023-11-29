09:44 (мск), источник: Фонтанка
В Неву пришёл ледокол
Неву в центре Петербурга укрыл лёд — начинается сезон работы ледоколов.
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Разводку Дворцового моста и проход ледокола и буксиров по Неве ночью 29 ноября сняли супервидовые веб-камеры.
Мосты на Неве, Большой и Малой Неве разводят до 30 ноября.
Ещё вчера лёд на Неве был неплотным. В районе проспекта Обуховской Обороны оставалось много воды, и этим успел воспользоваться экстремал на сапе.