Главное
Главные новости 29 ноября
10:47 (мск), источник: Om1.ru

В декабре Омск накроют три магнитные бури

Первая из них состоится уже в следующий вторник.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: -4° 0 м/с 54% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: Om1.ru

В следующем месяце Омск накроют три слабых магнитных бури (уровень G1). Первая состоится во вторник, 5 декабря. По данным лаборатории солнечной астрономии, в следующие два дня — 6 и 7 декабря — магнитосфера будет возбуждённой.

Вторая буря состоится 19 декабря, а третья — 22 декабря. Магнитосфера будет возбуждённой 12, 18, 23 и 24 числа.

В эти дни метеозависимым омичам стоит быть осторожнее. На фоне геомагнитных возмущений возможно проявление головной боли, тошноты и других симптомов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за сильной магнитной бури омичи могли наблюдать полярное сияние
Метеорит, упавший в Омске, продают на «Авито» за 2 миллиона рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта