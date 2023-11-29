10:47 (мск), источник: Om1.ru
В декабре Омск накроют три магнитные бури
Первая из них состоится уже в следующий вторник.
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В следующем месяце Омск накроют три слабых магнитных бури (уровень G1). Первая состоится во вторник, 5 декабря. По данным лаборатории солнечной астрономии, в следующие два дня — 6 и 7 декабря — магнитосфера будет возбуждённой.
Вторая буря состоится 19 декабря, а третья — 22 декабря. Магнитосфера будет возбуждённой 12, 18, 23 и 24 числа.
В эти дни метеозависимым омичам стоит быть осторожнее. На фоне геомагнитных возмущений возможно проявление головной боли, тошноты и других симптомов.