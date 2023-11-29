08:49 (мск), источник: АиФ Красноярск
Её звали Галя. Раскрыта тайна девочки-призрака со старых снимков Красноярска
Призрак девочки обнаружили на снимках спустя сто лет с того дня, как были сделаны фото.
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Впервые о девочке-призраке заговорили в 2016 году, когда на снимках старинного Красноярска заметили странный образ ребенка. Снимки с ее изображением обсуждали не только в России, но и по всему миру. В английских газетах вышла заметка о фантоме. Людей мучил один вопрос: «Почему юная барышня с угрюмым видом появляется на всех исторических фото с главными достопримечательностями города?» И вот спустя 7 лет тайна раскрыта.
Городские байки
Началось все с того, что в архиве Красноярского краеведческого музея были обнаружены исторические снимки начала 1900-х годов с изображением монументальных зданий краевой столицы: городской театр, пассажирское здание станции Красноярск, женская гимназия, городская лечебница и многое другое. Так вот на всех этих снимках рядом с историческими объектами находилась девочка. На вид ей лет двенадцать, длинная косичка, широкополая шляпа, зонт-трость и печальный взгляд.
Среди горожан сразу поползли слухи. В грустном взгляде ребенка одни увидели неприкаянную душу. Якобы в гражданскую войну она испытала много горя и умерла в тяжких муках. И теперь ее неприкаянная душа бродит по ночным улицам города. Другие и вовсе в глазах девочки разглядели злобу. Словом, версий было много, а вот фактов маловато.
Детективная история
Наслушавшись страшилок, поверить в них уже были готовы и сотрудники музея, однако сперва решили провести свое расследование. Поручить такое загадочное дело решили старшему научному сотруднику Илье Коновалову.
«В наших архивах находится четыре стеклянных негатива и больше двух десятков фотокарточек, на которых присутствует эта загадочная девочка. Конечно, тот факт, что фото были сделаны в разные дни, а она присутствует на всех, вызвал огромное количество вопросов. Сначала было решено узнать, кто же автор этих снимков. И вот здесь мы столкнулись с первой сложностью. На всех фото в левом нижнем углу стояли инициалы “ФЕА”. Но среди красноярских фотографов того времени таких не было. Начался настоящий детектив. В музей эти фотокарточки в свое время были переданы родственниками знаменитого красноярского фотографа Л. Вонаго. Много снимков поступило из коллекции местного издателя Н. Григоровского. Но ни тот, ни другой к авторству отношения не имели. Родилась версия: “А что, если фотограф был приезжим?” Опросили столичных коллег, даже в соцсети размещали фото. Была и совсем безумная версия, что фотограф мог быть иностранным шпионом. Расследование зашло в тупик», — вспоминает Илья Коновалов.
Одной из самых правдоподобных версий стала та, что все снимки — это фотомонтаж. Музейщики в голос заявили: "Есть не только бумажные снимки на картоне, но и стеклянные негативы. Чтобы поместить на них девочку, дореволюционным мастерам пришлось бы проделать титанический труд.
То ли девочка, а то ли виденье
Так и осталась бы городская легенда не разгаданной, но пытливый ум ученых не останавливался в желании найти истину в этой истории. И вот спустя почти 100 лет со дня, когда были сделаны эти снимки, личность девочки-призрака раскрыта. Конечно, сторонники мистических теорий будут огорчены. Девочка оказалась самой настоящей.
"В фондах музея был обнаружен альбом Красноярской городской управы с фотографическими видами города. Нам удалось найти заметку в местной красноярской газете, где указано, что такому-то фотографу было дано поручение отснять объекты в Красноярске для альбома. Так история сложилась полностью.
Оказалось, что в 1908 году управа заказала своему сотруднику — делопроизводителю 1-го распорядительного отделения Евгению Трофимовичу Архипову — сделать снимки красноярских церквей, общественный и частных домов для издания альбома видов города. Причем Архипов не был профессиональным фотографом, сейчас его назвали бы любителем с хорошей аппаратурой. Так мы разгадали первую загадку — кто такой «ФЕА» — фотограф Евгений Архипов! Далее стояла цель узнать, что же за девочка на фото. Исследуя архивные документы, нашли состав семьи Евгения Трофимовича. Так была раскрыта вторая тайна — девочка, это его дочка Галя (Галѝ). Некоторые снимки были сделаны в один и тот же день, так как девочка одета в одну и ту же одежду. Всего для альбома было сделано чуть более 100 фотографий, относящихся к периоду 1908−1911 годов", — делится открытием сотрудник краевого краеведческого музея Илья Куклинский.
В ходе своего расследования ученые выяснили, что Галя проходила обучение в Киевских высших курсах с 1914 по 1917 год. Затем грянула революция и девушка вернулась в Красноярск. Решив продолжить обучение, она подала прошение в Томский университет. Кстати, документ до сих пор хранится в томском госархиве. В прошении девушка писала, что у нее пожилой отец служащий городской управы и просила субсидию на образование. По данным краеведов, благодаря всем этим данным удалось выяснить, что родилась девочка-призрак в 1896 году, а ее отец приблизительно в 1852. Однако место рождения обоих остается загадкой.
Прогулки с призраком
«Фотографии, на которых она есть». Именно так назывались коллекционные открытки, выпущенные красноярской галереей The Bad Guys уже после ажиотажа вокруг девочки-призрака.
Сейчас краеведами готовится к публикации электронная книга об истории Гали и ее отца, в ближайшее время совместно с артистами Красноярского драматического театра имени Пушкина будет записан аудиогид об этой истории. Ну, а уже сегодня все желающие могут посетить передвижную выставку и пройти маршрутом отца и дочери по старому Красноярску.
Выставка «Путешествие по городу Красноярску с девочкой-фантомом» пройдет в десяти исторических зданиях Красноярска, на фоне которых и снималась Галя. Для каждого здания сделан отдельный выставочный стенд. Именно девочка-фантом станет гидом и будет сопровождать посетителей в путешествии по Красноярску начала ХХ века. Здесь можно подробно рассмотреть каждый архитектурный объект в его первоначальном историческом виде и познакомиться с краткой историей строительства и функционирования в разные исторические периоды.
«Проект “Путешествие по городу Красноярску с девочкой-фантомом” позволит жителям Красноярска погрузиться в историю своего города, лучше узнать прошлое тех зданий, мимо которых они ходят каждый день», — говорит Александр Дементьев, кандидат исторических наук, исполнительный директор региональной общественной организации Красноярского края «Союз краеведов Енисейской Сибири».
В каждом здании выставка будет работать около месяца и затем перемещаться в следующий объект. Завершится проект осенью 2024 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.