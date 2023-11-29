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08:55 (мск), источник: ТК Город

21-летний парень из Приангарья получил два ордена и три медали в зоне СВО

В ноябре по российскому сегменту интернета разлетелось фото бойца — участника СВО, на бронежилете которого шеврон с надписью «Мама сказала надеть». Как оказалось, герой снимка — 21-летний парень из города Вихорервка в Братском районе. Его позывной — «Миротворец», и он сражается за ленточкой с самых первых дней, сообщает ИА «ТК Город».

В ноябре по российскому сегменту интернета разлетелось фото бойца — участника СВО, на бронежилете которого шеврон с надписью «Мама сказала надеть». Как оказалось, герой снимка — 21-летний парень из города Вихорервка в Братском районе. Его позывной — «Миротворец», и он сражается за ленточкой с самых первых дней, сообщает ИА «ТК Город».

Как рассказали в приангарском отделении Народного фронта, фраза на шевроне напоминает вчерашнему мальчишке о родном доме, времени, когда «мама заставляла надеть шапку или кофту, проявляя заботу».

Несмотря на юный возраст, механик-водитель танка, младший сержант Миротворец — герой. У него уже пять наград: орден Суворова, ордена Жукова, две медали «За воинскую доблесть» и медаль участника СВО.

«Медаль Жукова получил, когда его дружный экипаж (кстати, один и тот же с начала СВО) уничтожил бронетехнику противника. Награду Суворова — за мужество и отвагу — прокладывали дорогу на танке по минному полю», — рассказывают в НФ.

Сейчас Миротворец из Вихоревки находится под Авдеевкой. А дома ждут, волнуются и очень переживают за своего героя мама, сестра и двое младших братьев.

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