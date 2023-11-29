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10:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Стал известен график отключения света в Воронежской области в декабре

Электричество будет пропадать днем в 14 районах.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области опубликовали график отключения света в декабре. В первый зимний месяц электричество периодически будет исчезать на более, чем сотни улиц 14 районов: Рамонского, Семилукского, Каширского, Аннинского, Богучарского, Бутурлиновского, Воробьевского, Каменского, Ольховатского, Панинского, Петропавловского, Россошанского, Репьевского и Таловского.

Специалисты «ТНС Энерго» будут отключать электричество для того, чтобы заменить провода и опоры линий старых электропередач и устанавливать новые ЛЭП, а также для проведения планового техобслуживания трансформаторных подстанций. Света может не быть только днем — с 8.00 до 17.00 (хотя сейчас с 16.00 до 17.00 уже заметно темнеет).

Полный график отключений электричества смотрите здесь.

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