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10:53 (мск), источник: МК.RU Волгоград

В Волгоградской области водителей предупредили об опасности из-за тумана

Волгоградские правоохранители просят автомобилистов соблюдать ПДД и обращаться в подразделения Госавтоинспекции.

Как уточнили в ГУ МВД РФ по Волгоградской области, вождение машин в туман требует большего опыта и аккуратности, чем в дождь.

В туман уменьшается зона видимости, что способствует обману зрения, сильно затрудняет ориентирование, искажается восприятие скорости и расстояния. Также вероятна гололедица после перепадов температур. Всё это может вызвать проблемы на дороге у водителей.

Участники дорожного движения могут за помощью обращаться по телефонам 02 или 112.

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