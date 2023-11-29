10:53 (мск), источник: МК.RU Волгоград
В Волгоградской области водителей предупредили об опасности из-за тумана
Волгоградские правоохранители просят автомобилистов соблюдать ПДД и обращаться в подразделения Госавтоинспекции.
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Как уточнили в ГУ МВД РФ по Волгоградской области, вождение машин в туман требует большего опыта и аккуратности, чем в дождь.
В туман уменьшается зона видимости, что способствует обману зрения, сильно затрудняет ориентирование, искажается восприятие скорости и расстояния. Также вероятна гололедица после перепадов температур. Всё это может вызвать проблемы на дороге у водителей.
Участники дорожного движения могут за помощью обращаться по телефонам 02 или 112.