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08:55 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Святейший Патриарх Кирилл вручил Цивилеву грамоту за сохранение ценностей

Губернатор возглавил делегацию Кузбасса на XXV Всемирном русском народном соборе в Москве.

Глава Всемирного русского народного собора Святейший Патриарх Кирилл вручил Сергею Цивилеву Патриаршую грамоту за сохранение традиционных ценностей в обществе.

Это произошло в рамках XXV Всемирного русского народного собора в Москве, на котором присутствовала делегация из Кузбасса в составе 56 представителей духовенства, власти и общественности. Всего в пленарном заседании приняли участие около 6 тысяч человек из всех регионов страны.

Мероприятие проходило 27−28 ноября в Москве. Работали секции, посвящённые экономике, демографии, образованию, миграционной политике, благотворительности и другим направлениям.

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