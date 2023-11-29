08:55 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Святейший Патриарх Кирилл вручил Цивилеву грамоту за сохранение ценностей
Губернатор возглавил делегацию Кузбасса на XXV Всемирном русском народном соборе в Москве.
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Глава Всемирного русского народного собора Святейший Патриарх Кирилл вручил Сергею Цивилеву Патриаршую грамоту за сохранение традиционных ценностей в обществе.
Это произошло в рамках XXV Всемирного русского народного собора в Москве, на котором присутствовала делегация из Кузбасса в составе 56 представителей духовенства, власти и общественности. Всего в пленарном заседании приняли участие около 6 тысяч человек из всех регионов страны.
Мероприятие проходило 27−28 ноября в Москве. Работали секции, посвящённые экономике, демографии, образованию, миграционной политике, благотворительности и другим направлениям.