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10:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбург привезли карету Петра I

Ее покажут на выставке «Екатерина I — наследница дел Петра Великого».

Источник: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбург привезли карету Петра I. Ее покажут на выставке «Екатерина I — наследница дел Петра Великого», которая пройдет в центре «Эрмитаж — Урал». Об этом сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Специально к 300-летию Екатеринбурга в город привезли около 150 экспонатов, которые связаны с жизнью Екатерины Алексеевны и ее окружения. Екатеринбуржы смогут увидеть живопись, графики, декоративно-прикладное искусство и научные приборы.

— Жители и гости уральской столицы смогут впервые увидеть прижизненный портрет Петра I (1711) кисти Яна Купецкого, специально отреставрированные портрет Екатерины I (1717) Жана-Марка Натье и роскошную коляску 1724 года, которой пользовались Петр и Екатерина во время прогулок по Петергофу, — рассказали в фонде.

Также в экспозицию включены медные деньги, изготовленные в Екатеринбурге в царствование Екатерины Алексеевны и квадратный поднос 1723 года.

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