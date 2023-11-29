09:10 (мск), источник: Om1.ru
Перед Новым годом для омичей введут дополнительные авиарейсы в Москву, Петербург и Сочи
Пассажиры вечернего рейса, который состоится 31 декабря, смогут встретить праздник на борту.
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Из-за повышенного спроса, в декабре этого года четыре авиакомпании организуют дополнительные рейсы из Омска.
«Аэрофлот» три недели перед Новым годом введёт вылеты из Омска в Москву по пятницам в 8:05 утра. Также 30 декабря состоится однократный рейс с вылетом из Омска в 3:35 ночи, а 31 числа — в 21:05. Пассажиры последнего рейса смогут встретить Новый год на борту; «Северный ветер» введёт дополнительный рейсы в Санкт-Петербург 27 и 31 декабря и в Москву 27, 29 и 31 декабря; «Россия» запланировала дополнительный вылет в столицу вечером 30 декабря; «Икар» введёт внеплановый вылет в Сочи 29 декабря. Отправление из Омска состоится в 9:45 утра.