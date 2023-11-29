В Ургенче создают отдельные полосы для общественного транспорта. Поможет ли это?

На сегодняшний день выделенная полоса уже организована на улице Тинчлик на участке длиной 700 метров — от перекрестка с улицей Пахлавана Махмуда до перекрестка с улицей Абульгази Бахадурхана. Работы проводятся управлением транспорта Хорезмской области.
Отметим, что опыт Ташкента показал, что выделенная линия для автобусов не решает проблему, с которой общественный транспорт сталкивается при движении по ней. Это не защищает полосу от автомобилей, которым негде парковаться и высаживать пассажиров. Тут помогают только камеры и штрафы. Урбанисты не раз писали, что выделенная полоса должна быть физически недоступна для автомобилей и размещать ее лучше посередине дороги. Есть, например, опыт ближайшего соседа — Алматы, где выделенная линия проходит по второй полосе, оставив первую полосу для парковки.