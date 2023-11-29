11:24 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
План «Погода» ввели в Минске
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с осложнением погодных условий в Минске введен план «Погода». Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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ГАИ рекомендует водителям при управлении транспортным средством держать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения, не выполнять без надобности такие маневры, как перестроение или обгон. Тормозить нужно плавно и заранее, так как резкое движение руля может мгновенно развернуть автомобиль. ГАИ также напоминает автомобилистам о необходимости пристегиваться ремнями безопасности.
Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части: смотреть по сторонам, не делать резких движений, быть предсказуемыми на дороге. В условиях недостаточной видимости пешеходы должны быть заметными для водителей, по этой причине на одежде им стоит иметь светоотражающие элементы.
В сложившихся погодных условиях сотрудники ГАИ ведут круглосуточный контроль за состоянием проезжей части. Экипажи ДПС ориентированы на помощь участникам дорожного движения, оказавшимся в сложной ситуации на дороге. В случае возникновения нештатной ситуации следует звонить по номеру 102.