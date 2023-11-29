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11:06 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростовской области снова усилится ветер до 17 м/с

В Ростовской области снова усилится ветер до 17 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: -4° 0 м/с 54% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Кроме того, 29 ноября в регионе ожидается дождь и мокрый снег. Также на дорогах образуется гололедица.

Из-за непогоды возрастает риск возникновения различных происшествий: падения веток, рекламных щитов, обрывы ЛЭП и др.

Последний раз, когда на Дону бушевал ураган — затопило несколько районов и Таганрог. Из-за непогоды частные дома в трех муниципалитетах ушли под воду. В области упали несколько десятков деревьев. В Шахтах ветка упала на женщину и травмировала ее.

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