11:06 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростовской области снова усилится ветер до 17 м/с
В Ростовской области снова усилится ветер до 17 метров в секунду.
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Кроме того, 29 ноября в регионе ожидается дождь и мокрый снег. Также на дорогах образуется гололедица.
Из-за непогоды возрастает риск возникновения различных происшествий: падения веток, рекламных щитов, обрывы ЛЭП и др.
Последний раз, когда на Дону бушевал ураган — затопило несколько районов и Таганрог. Из-за непогоды частные дома в трех муниципалитетах ушли под воду. В области упали несколько десятков деревьев. В Шахтах ветка упала на женщину и травмировала ее.