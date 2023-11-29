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11:14 (мск), источник: МК.RU Казань

В парках Казани установили вендинговые автоматы с кормом для собак

В казанских парках установили вендинговые аппараты с необходимыми предметами для собачек. Об этом сообщили в городской администрации.

Автоматы установили в Горкинско-Ометьевском лесу, парках имени Горького и Победы. Собачники во время прогулок здесь смогут купить корм для своих питомцев, игрушку или пакетик для уборки за ними.

Казань стала пилотным городом, который оснастили соответствующими автоматами. Если проект будет успешным и востребованным, такую практику распространят и на другие муниципалитеты Татарстана.

Уточняется, что лакомства для питомцев в автоматах — гипоаллергенные.

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