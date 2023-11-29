11:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Ноябрь прощается с Хабаровским краем непривычно холодно
На Амуре у краевой столицы, наконец, замёрз лёд.
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Нынешний ноябрь прощается с нами достаточно холодно.
Так, 30 ноября на севере Хабаровского края уже сильные морозы, и всюду — без осадков. В Чегдомыне, к примеру, в четверг ночью ожидается −30…-32, днем −17…-19 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В селе имени Полины Осипенко — на рассвете −27…-29, днем −16…-18 градусов, в Комсомольске-на-Амуре ночной фон температур −25…-27, дневной −18…-20. В Николаевске-на-Амуре немного теплее, но только немного, ночью там −24…-26, днем −13…-15. В Чумикане в предрассветные часы −21…-23, в послеобеденное время −13…-15, но там еще и сильный ветер порывами до 15−20 метров в секунду. В Троицком ночью −22…-24, днем −16…-18. В Аяне ночной фон температур −18…-20, дневной −12…-14 градусов, в Охотске ночью −14…-16, днем −12…-14.
В Советской Гавани ночью столбик термометра опустится до отметки −16…-18 градусов, днем остановится на уровне −10…-12.
В Хабаровске 30 ноября ожидается холодный день, без осадков, ночью −24…-26, в послеобеденное время −18…-20. Вот такая у нас нынче осень! В Вяземском и Бикине ночные температуры такие же, днем в Бикине −12…-14, в Вяземском на два градуса теплее. На Амуре у Хабаровска, наконец, встал лед. Река замерзла. В прошлом году это случилось еще позднее, только в начале декабря.
День Григория Неокесарийского, а он отмечается 30 ноября, прозвали Зимоуказателем. По погоде этого дня судили, какой выдастся зима. Какая погода с утра и до полудня, такой будет и первая половина зимы, а погода с обеда до вечера предвещает вторую ее половину. Вот так все просто! Замечайте!