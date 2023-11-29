10:32 (мск), источник: Нижегородская правда
Горьковская елка и мастерская Снегурочки: куда сходить на праздники в Нижнем Новгороде
В городе вновь пройдет традиционный фестиваль «Горьковская елка».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Основная новогодняя программа начнется в Нижнем Новгороде 20 декабря и продлится до 7 января, сообщил мэр Юрий Шалабаев в соцсетях.
Горьковская елка.
В городе вновь пройдет традиционный фестиваль «Горьковская елка». Его центральной локацией станет Театральная площадь. Там откроется «Горьковская елка» показом спектакля «Сказка Снегурочки: Новогоднее чудо в городе».
Также перед театром драмы будут работать «Мастерская Снегурочки» с мастер-классами для детей и взрослых и студия «Новогоднее радио Деда Мороза».
Мероприятия фестиваля пройдут на улице Большой Покровской, в муниципальных учреждениях культуры и торговых центрах. Театры и библиотеки проведут около 70 благотворительных мероприятий «Горьковской елки».
На Большой Покровской установят фотозоны с сюжетами из русских сказок «Морозко» и «Двенадцать месяцев».
Программа в парках и дворах.
Традиционные программы «Новый год в каждый двор» пройдут на 48 дворовых площадках во всех районах города. ПОка их список не оглашается.
Десять парков города тоже подготовили праздничные мероприятия — «Швейцария», «Светлоярский», «Щелоковский хутор», «Дубки», «Станкозавода», им. Я. М. Свердлова, им. 777-летия Нижнего Новгорода, Автозаводский парк и Земснаряд-1, 2.
Поезд Деда Мороза.
Поезд Деда Мороза приедет в Нижний Новгород 29 декабря. Он сделает остановку на станции «Сортировочная» на 4,5 часа в первой половине дня. Ребят ждут анимационная программа, подарки, красивые фотографии, и 45-минутный спектакль кукольного театра.
Также в Нижегородской области поезд главного волшебника посетит еще 2 города — Арзамас и Дзержинск. Всего маршрут Деда Мороза включает 83 города.
Катки.
Главный ледовый каток «Горьковская ёлка» разместится у кинотеатра «Россия» в Ленинском районе.
Всего в городе появятся минимум 70 катков, в том числе в парке «Швейцария» (рядом с детским центром), Автозаводском парке, на «Спорт Порте» у стадиона «Нижний Новгород», на стадионах «Труд» (там капитально отремонтировали холодильные установки), «Старт» (для воспитанников школы «Нижегородец») и «Динамо», в парке 1 Мая и Сормовском парке.
Кроме того, планируется залить 35 дворовых хоккейных площадок и 29 катков на территории образовательных учреждений — сюда же входит и коробка на стадионе «Водник».
Почта Деда Мороза.
Почта Деда Мороза будет работать в 10 крупных торговых центрах. Каких именно — пока неизвестно. Все желающие смогут отправить открытку через почтоматы и поздравить близких с Новым городом.
0+