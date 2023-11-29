10:43 (мск), источник: АиФ Пермь
В Пермском крае зарегистрировано 2 вспышки кори среди цыганского населения
Всего в Прикамье заболели 26 человек.
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Роспотребнадзор сообщил о двух вспышках кори в Прикамье среди цыганского населения.
В ходе Пермского инженерно-промышленного форума глава краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев озвучил цифры по заболеваемостью корью в Пермском крае.
По словам руководителя, за 10 месяцев в Прикамье зарегистрировано 26 случаев кори, в том числе, шесть детей. Две вспышки этой болезни (5 и 10 заболевших) возникли среди цыганского населения.
По словам Виталия Костарева, заболеваемость корью в регионе растет. Так, за первые 9 месяцев 2023 гоа было всего 8 случаев болезни, а в октябре уже 18. При этом, 96,2% заболевших не привиты или не имеют сведений о прививках.