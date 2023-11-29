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11:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Антитеррористические учения пройдут в Волгограде 29 ноября

Террористов будут обезвреживать на объектах органов государственной власти.

Источник: ФСБ по ВО

В Волгограде 29 ноября 2023 года пройдут масштабные антитеррористические учения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в оперативном штабе Волгоградской области, обезвреживать террористов будут согласно утвержденному председателем НАК плану. По легенде, угроза нависнет над зданием госорганов.

— Командно-штабное учение пройдет по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объектах органов государственной власти», — рассказали в оперштабе.

Из-за учений волгоградцев просят не пугаться скопления на улице спецтехники и людей в камуфляже и с автоматами. Также возможны временные ограничения передвижения в местах проведения антитеррористических учений.

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