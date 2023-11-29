11:15 (мск), источник: Новая Кубань
Краснодарцам рассказали, где можно будет купить живую ёлку
Публикуем список адресов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Краснодаре 15 декабря стартует специализированная торговля хвойными деревьями. Власти краевой столицы рассказали, где можно приобрести законно срубленное дерево.
Живые новогодние ёлки можно будет приобрести в 25 торговых точках, расположенных на территориях ТЦ и гипермаркетов.
Торговля будет вестись по следующим адресам:
1. Мегацентр «Красная Площадь», ул. им. Дзержинского, 100, территория парковки (2 места);
2. Торговый центр «Московский», ул. им. Артюшкова, 2, территория парковки;
3. Торговый центр «Восточно-Кругликовский», ул. Восточно-Кругликовская, 46/12, территория парковки;
4. Торгово-развлекательный центр «ОZ МОЛЛ», ул. Крылатая, 2, территория парковки;
5. Торгово-развлекательный центр «СБС Мегамолл», ул. Уральская, 79/1, территория парковки (2 места);
6. Торговый квартал «Центр города», ул. Красная, 176;
7. Гипермаркет «Магнит», ул. им. Лизы Чайкиной, 2/1, территория парковки;
8. Гипермаркет «Магнит», ул. им. Дзержинского, 42, территория парковки;
9. Гипермаркет «Магнит», ул. им. Александра Покрышкина, 3, территория парковки;
10. Гипермаркет «Магнит», пос. Берёзовый, ул. Ейское Шоссе, 40, территория парковки;
11. Гипермаркет «Магнит», ул. им. 40-летия Победы, 174, территория парковки;
12. Гипермаркет «О’кей», ул. Уральская, 98/11;
13. Гипермаркет «О’кей» ул. Минская, 120/8;
14. Гипермаркет «О’кей», ул. им. Мачуги, 2;
15. Гипермаркет «О’кей», ул. Крылатая, 2;
16. Гипермаркет «Леруа Мерлен», ул. Новороссийская, 234, территория «Садового центра»;
17. Гипермаркет «Леруа Мерлен», ул. им. Александра Покрышкина, 5, территория «Садового центра»;
18. Садовый центр «Летто», ул. Уральская, 214А;
19. Садовый центр «Летто», ул. Снежная, ⅓;
20. Садовый центр «Летто», ул. им. Соколова, 66/1;
21. Гипермаркет «Оби», ул. Крылатая, 2;
22. Гипермаркет «Лента», ул. Западный Обход, 29, территория парковки;
23. Оптово-розничная база «Цветы юга», ул. Красных Партизан, 2/1;
24. Гипермаркет «Бауцентр», ул. Ростовское Шоссе, 28/7, отдел гипермаркета «Сад» (ели в горшках);
25. Гипермаркет «Бауцентр», ул. им. Селезнёва, 4, отдел гипермаркета «Сад» (ели в горшках).
На всех торговых площадках создадут праздничную атмосферу. Продавцы будут встречать покупателей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.