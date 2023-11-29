11:14 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Ограничили движение на еще одном участке ЕКАД и на Режевском тракте
В Свердловской области Госавтоинспекция ограничила движение еще на двух участках дорог.
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Это связано с неблагоприятными погодными условиями, которые привели к гололедице.
Вслед за участком ЕКАД от Челябинского до Полевского тракта движение ограничили с 18 по 26 километр (район города Березовский).
Кроме этого с 15 по 47 километр ограничили движение в обоих направлениях на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск.
Также сложные условия для проезда возникли на федеральной автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган.
«Призываем автолюбителей отказаться от поездок на личном транспорте до наступления благоприятных погодных условий», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» писал, что утром 29 ноября временно ограничено движение для всех видов транспорта на ЕКАД от Челябинского до Полевского тракта.
Причиной ограничения движения стал гололед, который образовался на дороге. Также на данном участке произошло несколько аварий. На месте работают экипажи ДПС.