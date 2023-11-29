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12:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Иркутска решают проблему пробок

Речь идет о пробках из-за железнодорожных переездов в Иркутске-2.

Источник: Комсомольская правда

Проблему пробок в Ленинском районе Иркутска обсудил депутат Законодательного собрания региона с руководством ВСЖД. Главной темой переговоров стала работа железнодорожных переездов на въезде в Иркутск-2. По словам жителей, именно там утром и вечером маневры грузовых составов приводят к пробкам на улицах Мира и Трактовой. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Приангарья.

— В часы-пик с обеих сторон собираются пробки и люди зачастую опаздывают на работу. Чтобы решить проблему, мы провели встречи с руководством Иркутского авиационного завода, представителями ВСЖД и правительством области, — рассказывают в Заксобрании.

На встрече речь шла об ограничении маневровых работ железнодорожниками на участке между остановками Узловая и Сельхозтехника. Как отметили в ЗС, вопрос решён положительно.

— Договорились, что с 06:45 до 08:00 и с 16:45 до 18:00 движение по переездам будет ограничено, — отметили в Законодательном собрании.

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