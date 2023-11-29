12:03 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ленинском районе Иркутска решают проблему пробок
Речь идет о пробках из-за железнодорожных переездов в Иркутске-2.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Проблему пробок в Ленинском районе Иркутска обсудил депутат Законодательного собрания региона с руководством ВСЖД. Главной темой переговоров стала работа железнодорожных переездов на въезде в Иркутск-2. По словам жителей, именно там утром и вечером маневры грузовых составов приводят к пробкам на улицах Мира и Трактовой. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Приангарья.
— В часы-пик с обеих сторон собираются пробки и люди зачастую опаздывают на работу. Чтобы решить проблему, мы провели встречи с руководством Иркутского авиационного завода, представителями ВСЖД и правительством области, — рассказывают в Заксобрании.
На встрече речь шла об ограничении маневровых работ железнодорожниками на участке между остановками Узловая и Сельхозтехника. Как отметили в ЗС, вопрос решён положительно.
— Договорились, что с 06:45 до 08:00 и с 16:45 до 18:00 движение по переездам будет ограничено, — отметили в Законодательном собрании.