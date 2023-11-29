Сериал «Слово пацана» нижегородского режиссера проверит Роскомнадзор

Сериал снят по книге Роберта Гараева «Слово пацана». Он рассказывает про преступные группировки, которые сформировались в Татарстане в 1980-х годах и образовали «казанский феномен».
Текст обращения в Роскомнадзор опубликован в Telegram-канале «Кровавая барыня».Ирина Волынец считает, что сериал «романтизирует бандитизм» и формирует у молодежи «ложные представления о криминальном мире». Госпожа Волынец считает, что через сериал распространяется «преступная идеология», а подростки создают банды и совершают противоправные действия, подражая героям фильма. По мнению омбудсмена, сериал противоречит указу президента об укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Фильм Жоры Крыжовникова вышел в прокат 9 ноября 2023 года. Продюсер Федор Бондарчук. Главные роли исполнили Иван Янковский, Рузиль Минекаев.
Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Анастасия Красовская.
Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Антон Васильев, Никита Кологривый.
Настоящее имя Жоры Крыжовникова Андрей Першин. Он родился в закрытом городе Сарове Горьковской (сейчас Нижегородской) области в 1979 году. Окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Марка Захарова) и факультет продюсерства и экономики ВГИКа (мастерская Александра Акопова). В качестве режиссера снял пять полнометражных фильмов и шесть в коротком метре, а также четыре сериала, включая «Слово пацана».
Ирина Андреева.