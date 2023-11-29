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Главные новости 29 ноября
11:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 29 ноября

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Фрегат России поразил объекты ВСУ залпом ракет «Калибр»
Залп по военным целям ВСУ был произведен в кратчайшие сроки, назначенные цели были поражены.

Politico назвала Набиуллину главным «разрушителем» санкций
Номинация ей досталась за вклад в усиление российской экономики, несмотря на старания Запада.

Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — шестнадцатилетний Адам Кадыров назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны.

Маск отказался от приглашения «Хамаса» посетить сектор Газа
Палестинская группировка пригласила Маска посетить Газу, чтобы тот увидел «масштабы массовых убийств и преступлений», совершенных против жителей анклава.

Названа реальная стоимость хорошего российского вина
Минимальная стоимость хорошего отечественного вина составляет 350−400 рублей за бутылку, заявил президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

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