11:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 29 ноября
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Фрегат России поразил объекты ВСУ залпом ракет «Калибр»
Залп по военным целям ВСУ был произведен в кратчайшие сроки, назначенные цели были поражены.
Politico назвала Набиуллину главным «разрушителем» санкций
Номинация ей досталась за вклад в усиление российской экономики, несмотря на старания Запада.
Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — шестнадцатилетний Адам Кадыров назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны.
Маск отказался от приглашения «Хамаса» посетить сектор Газа
Палестинская группировка пригласила Маска посетить Газу, чтобы тот увидел «масштабы массовых убийств и преступлений», совершенных против жителей анклава.
Названа реальная стоимость хорошего российского вина
Минимальная стоимость хорошего отечественного вина составляет 350−400 рублей за бутылку, заявил президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.