11:07 (мск), источник: РИА Новости
В Красноярском крае заметили в черте города обессилевшую рысь
В Енисейске обессилевшая рысь вышла к людям в черте города.
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КРАСНОЯРСК, 29 ноя — РИА Новости. Обессилевшая рысь вышла прямо к домам в Енисейске на севере Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.
«Прямо сейчас полицейские Енисейска охраняют обессилевшую рысь, вышедшую за помощью к людям в черту города», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сообщение о диком животном на улице Бабушкина поступило от местного жителя. В полиции оповестили о случившемся центр охраны дикой природы «Инстинкт», специалисты которого выехали из Красноярска.
На видео, предоставленном полицией, видно, как животное свернулось на земле. В непосредственной близости от рыси находятся люди, но она не убегает.