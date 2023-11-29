Главное
Главные новости 29 ноября
11:07 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае заметили в черте города обессилевшую рысь

В Енисейске обессилевшая рысь вышла к людям в черте города.

КРАСНОЯРСК, 29 ноя — РИА Новости. Обессилевшая рысь вышла прямо к домам в Енисейске на севере Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.

«Прямо сейчас полицейские Енисейска охраняют обессилевшую рысь, вышедшую за помощью к людям в черту города», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сообщение о диком животном на улице Бабушкина поступило от местного жителя. В полиции оповестили о случившемся центр охраны дикой природы «Инстинкт», специалисты которого выехали из Красноярска.

На видео, предоставленном полицией, видно, как животное свернулось на земле. В непосредственной близости от рыси находятся люди, но она не убегает.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Отравление Шредингера: что случилось с женой Буданова
Сошел с курса. Президента-анархиста не смогли 'подсадить' на доллар
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фауна