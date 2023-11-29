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11:35 (мск), источник: Om1.ru

«Дайте успокоительные»: белые медвежата поссорились в Новосибирском зоопарке

Герда успокаивала маленьких медведиц.

Источник: соцсети

Частая гостья Новосибирского зоопарка Анна Новикова поделилась на своём YouTube-канале кадрами со ссорой белых медвежат в Новосибирском зоопарке.

Животные бегали по вольеру и грозно выли. «Дайте успокоительные», — прокомментировала автор это видео.

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Примирить рассорившихся медвежат получилось у их мамы. Когда она начала кормить их молоком, полярные мишки забыли о своей ссоре.

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