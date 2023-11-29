11:35 (мск), источник: Om1.ru
«Дайте успокоительные»: белые медвежата поссорились в Новосибирском зоопарке
Герда успокаивала маленьких медведиц.
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Частая гостья Новосибирского зоопарка Анна Новикова поделилась на своём YouTube-канале кадрами со ссорой белых медвежат в Новосибирском зоопарке.
Животные бегали по вольеру и грозно выли. «Дайте успокоительные», — прокомментировала автор это видео.
Примирить рассорившихся медвежат получилось у их мамы. Когда она начала кормить их молоком, полярные мишки забыли о своей ссоре.