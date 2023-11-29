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11:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Россияне назвали Краснодар одним из лучших городов для жизни и путешествий

Краснодар разделил первое место с Казанью в рейтинге лучших городов России для жизни и путешествий.

Источник: Комсомольская правда

Краевой центр разделил лидирующую позицию с Казанью. Результаты опроса россиян озвучили аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов.

Так, 21% жителей страны отметил, что готов рассмотреть для переезда Краснодар и Казань. Далее в рейтинге следует Нижний Новгород, который для проживания предпочли бы 17% опрошенных.

На четвертой позиции находится Екатеринбург, который выбрали 11% участников опроса. Пятое место занимает Новороссийск. Город-герой рассматривают для жизни 8% опрошенных.

Россияне выделили перспективными для проживания вне предложенных вариантов такие города, как Сочи, Ялта, Владивосток, Зеленоградск и Калининград.

С туристической поездкой 7% опрошенных посетили бы Екатеринбург, 6% — Краснодар. В десятку лучших вошли Самара (4%), Ростов-на-Дону (3%), Новороссийск и Уфа (по 2%), Барнаул (1%). Привлекательными направлениями для отдыха вне предложенных вариантов россияне выбрали выделили Сочи, Калининград, Зеленоградск, Кисловодск, Пятигорск и Иркутск, пишет Lenta.ru.

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