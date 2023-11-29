11:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Почти две тысячи гирлянд украсят Хабаровск к Новому году
Новогоднее убранство появится до 12 декабря.
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Предновогодние хлопоты уже вовсю идут в Хабаровске. На набережной оборудуют народный каток, на площади Ленина готовят основу под главную краевую елку, в парке Динамо уже приступили к монтажу светового оборудования и праздничного оформления новогоднего городка. Кстати, в этом году вечернюю краевую столицу будут освещать почти две тысячи новогодних гирлянд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Помимо самих гирлянд, город украсят всевозможные световые фигуры: олени, подарки, конфеты, лотосы и другие праздничные конструкции. Новогоднее убранство появится и на витринах, фасадах зданий, баннерных конструкциях. Для этого планируют использовать более 3 тыс украшений.
Кроме того, в этом году в Хабаровске появится 10 ледовых городков. Здесь будет все для детского и семейного отдыха: горки, лабиринты, елки, символы Нового года, ледяные чаши и фотозоны. Пять подобных городков оборудуют в каждом районе города: в парке Гагарина, на территории ЭкоДома, перед кинотеатром «Хабаровск», в сквере возле школы № 23 и у ДК «Нефтяник». Еще пять появятся на площади Блюхера, у КДД «Русь и ДК “Железнодорожников”, у центров “Северное сияние” и “Единство”.
Украшение витрин, фасадов зданий и оформление баннерно-рекламных конструкций будет создано до 12 декабря. Убранство дворовых площадок, кроме ледово-снежного оформления и включения светодинамического оформления на зданиях и прилегающих территориях, закончат до 19 декабря.