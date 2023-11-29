11:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Все побегут смотреть»: в центре Владивостока появится «сюрприз» для горожан
«Дорогущие штуки, шок просто», — обсуждают местные жители.
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Во Владивостоке продолжаются работы по туристическому коду Владивостока. Многострадальный проект, нововведения которого пока оставили двоякое чувство, пополнится ещё одним «золотым» объектом. На улице Фокина появятся трёхсекционные уличные кашпо за 4,5 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Заместитель начальника управления по работе со СМИ мэрии Владивостока Павел Дорофеев рассказал, что новый элемент украшения дальневосточной столицы появится на месте, где недавно нанесли необычную пешеходную разметку. По его словам, там создаётся преимущественно пешеходное пространство.
«Работы проводят в рамках проекта “Туристский код Владивостока”. Сроки установки будут определены по итогам аукциона. Объект планируется установить в текущем году», — отметил специалист.
Горшки для цветов за столь крупную сумму напоминают о странной инициативе мэрии трёхгодичной давности, когда для благоустройства центра Владивостока приобрели пластиковые вазоны.
Напомним, тогда было закуплено 30 вазонов под туи, 20 кашпо под гортензии — 30 тысяч рублей каждое, а также 117 уличных прямоугольных вазонов, длиной 1,5 метра (38 тысяч рублей) и 76 прямоугольный вазонов длиной 1 метр (25 тысяч рублей). Появление этих элементов благоустройства вызвало недоумение у жителей приморской столицы. С наступлением первых серьёзных холодов пластиковые вазоны с туями дали трещины.
Кроме того, закупка саженцев туи тогда также вышла неоднозначной. Тую западную сорта Brabant закупили в количестве 100 штук. Каждое дерево обошлось бюджету в 3920 рублей. А в прейскуранте Ботанического сада-института ДВО РАН можно было обнаружить точно такое же дерево, но уже по меньшей цене — 3500 рублей за штуку.
Отметим, что окончание выполнения работ по туркоду, перенесено с конца октября на конец текущего года. Благоустройство пространства на площади Фокина с установкой павильонов общественного туалета и туристско-информационного центра в рамках проекта оценено в 22,5 млн на сайте закупок.
Всего на инфраструктурные новации Владивостоку направили 217 миллионов рублей. Глава дальневосточной столицы Константин Шестаков отмечал ранее, что проект является очень важным для города.