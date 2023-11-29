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11:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новый 48-часовой снегопад рухнет на Владивосток — объявлены даты

Синоптики рассказали, к чему готовиться местным жителям.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: -4° 0 м/с 54% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: PrimaMedia.ru

Новый снегопад на 48 часов обрушится на столицу ДФО. По словам синоптиков метеорологического портала Gismeteo, осадки ожидаются уже на следующей неделе.

Отмечается, что снег с дождем прогнозируется на период с 6 по 7 декабря. А их интенсивность будет вариораваться от 1,6 до 3,7 мм. Температура воздуха в эти дни сохранится от 0 до +2 градусов.

В пятницу, 8 декабря, осадки прекратятся. Однако температура воздуха опустится до −4 — (-8) градусов.

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