11:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Новый 48-часовой снегопад рухнет на Владивосток — объявлены даты
Синоптики рассказали, к чему готовиться местным жителям.
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Новый снегопад на 48 часов обрушится на столицу ДФО. По словам синоптиков метеорологического портала Gismeteo, осадки ожидаются уже на следующей неделе.
Отмечается, что снег с дождем прогнозируется на период с 6 по 7 декабря. А их интенсивность будет вариораваться от 1,6 до 3,7 мм. Температура воздуха в эти дни сохранится от 0 до +2 градусов.
В пятницу, 8 декабря, осадки прекратятся. Однако температура воздуха опустится до −4 — (-8) градусов.