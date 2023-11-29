11:27 (мск), источник: Piter.tv
Новый циклон ночью 30 ноября принесёт снег в Петербург
До приближения следующего циклона 30 ноября температура в Петербурге сохранится на уровне −4…-6 градусов.
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К Санкт-Петербургу ночью 30 ноября подойдет первая зона осадков — это будет небольшой снег, а днём уже основная зона осадков с умеренным снегом — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
До приближения следующего циклона 30 ноября температура в Петербурге сохранится на уровне −4…-6 градусов. Ночью 30 ноября в Петербурге пойдёт снег, по Ленинградской области днём местами возможен сильный снег.
Но это не очень большое количество осадков, рассчитываем на сутки 30 ноября примерно 3−8 см снега.
Температура воздуха повысится не намного, до −3 градусов в Петербурге, по Ленинградской области до −3…-8 градусов.