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11:59 (мск), источник: dostup1.ru

Еще одно штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

В отдельных районах ожидаются сильные осадки в виде снега, метели.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: -4° 0 м/с 54% 764 мм рт. ст. +3°

Еще одно штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В четверг, 30 ноября, в отдельных районах ожидаются сильные осадки в виде снега, метели, в восточных районах — гололедно-изморозевые явления», — предупреждают синоптики.

Повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, прогнозируется увеличение количества ДТП, появления заторов на трассах.

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Еще одно штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области
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