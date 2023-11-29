11:59 (мск), источник: dostup1.ru
Еще одно штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области
В отдельных районах ожидаются сильные осадки в виде снега, метели.
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Еще одно штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В четверг, 30 ноября, в отдельных районах ожидаются сильные осадки в виде снега, метели, в восточных районах — гололедно-изморозевые явления», — предупреждают синоптики.
Повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, прогнозируется увеличение количества ДТП, появления заторов на трассах.