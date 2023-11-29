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11:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Бастрыкин заинтересовался хулиганкой с «винтовкой» у отдела полиции в Тольятти

В Тольятти задержали женщину, которая кричала и пела песни с винтовкой в руках у отдела полиции.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 28 ноября 2023 года, соцсети облетел пост о женщине, которая пришла с «винтовкой» к отделу полиции в Центральном районе Тольятти. Дама якобы распевала песни, говорила на иностранном языке и грозилась пустить в ход свое оружие. Теперь ею заинтересовались следователи и даже сам председатель СК России Александр Бастрыкин.

— В СМИ появилась информация, что, предположительно, гражданка Азербайджана, находясь возле отдела полиции в Тольятти, нарушала общественный порядок и вела себя вызывающе. По данному факту начата процессуальная проверка, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя самарского следственного управления Александру Воеводину доложить о ходе проверки в отношении хулиганки.

По данным ГУ МВД по Самарской области, женщину задержали, а затем передали в медицинское учреждение. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

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