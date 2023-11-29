14:12 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Белорусская вакцина от запоев проходит лабораторные испытания
Вакцина от последствий чрезмерных алкогольных возлияний готовится к выпуску в Беларуси.
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Вакцину от последствий больших алкогольных возлияний разрабатывают в Беларуси, препарат проходит лабораторные испытания. Об этом в передаче «Скажинемолчи» на телеканале «Белраусь 1» рассказал Сергей Большаков генеральный директор ОАО «БелВитунифарм», чье предприятие не так давно стало заниматься вакцинами для людей.
По его словам, специалисты предприятия провели анализ имеющихся технологий, и на их основе активно ведут разработку вакцины от последствий алкоголизации организма, от запоев.
«Мы говорим о технологии, которая позволяет восстановить обмен веществ и белковых составляющих, то есть мы не говорим о том, что мы боремся с традициями принятия алкоголя на дни рождения, на Новый год
По словам специалиста, речь идет о том, чтобы помочь человеку физиологически перенести последствия принятия больших доз алкоголя. Для этого превентивно, то есть заблаговременно, проводится вакцинация, и с ее помощью формируется определенный буфер против влияния ударной дозы алкоголя.
Сергей Большаков подчеркнул, что с вакциной от запоев специалисты предприятия пока работают в лаборатории, на клинические испытания еще не вышли.