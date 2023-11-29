11:56 (мск), источник: Коммерсантъ
Елочные базары откроются в Уфе 15 декабря
В Уфе с 15 по 31 декабря организуют 14 елочных базаров, сообщили в пресс-службе мэрии.
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В частности, они появятся на площади перед Дворцом Спорта, на пересечении улиц Гафури и Пушкина, возле торговых комплексов «Алтын» и «Кувыкинский» и торгово-сервисного комплекса «Корсо».
«Специальные места для размещения ёлочных базаров подобраны с учетом высокого людского трафика. Дополнительно будет организована продажа елок на прилегающих к крупным торговым предприятиям территориях и на сельскохозяйственных и фермерских ярмарках», — добавили в мэрии.