11:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Глава Приангарья доложил о прохождении отопительного сезона полпреду СФО
По словам Игоря Кобзева, в регионе наблюдается положительная динамика получения паспортов готовности.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Совещание под руководством полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева состоялось сегодня, 29 ноября. Темой мероприятия стало обсуждение итогов подготовки и прохождение отопительного сезона 2023−2024 годов в регионах Сибири. В совещании принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он доложил полпреду СФО о том, как проходит отопительный сезон на территории Приангарья. Как подчеркнул глава области, в целом наблюдается положительная динамика получения паспортов готовности. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
Как отметил Анатолий Серышев, используется активная работа по повышению готовности ухода отопительного сезона, чтобы обеспечить надлежащее функционирование систем отопления, электроснабжения и других коммунальных услуг. Качество подготовки к зимнему периоду систематически улучшается, что заметно на всех территориях Сибири.
«Следует учитывать, что настоящих холодов ещё не было и основные испытания на прочность ещё впереди, поэтому особенно важно обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие и оперативную реакцию специальных служб. Мы должны стремиться к исключению любой предпосылки к возникновению аварийных ситуаций», — отметил Анатолий Серышев.
Игорь Кобзев отметил, что Иркутская область показывает позитивную динамику по получению паспортов готовности. Согласно требованиям оценки готовности к отопительному периоду, паспорта готовности уже получили 18 727 потребителей тепловой энергии из 19 406 (96,5%, в прошлом году — 94%), 214 теплоснабжащих организаций из 288 (74%, в прошлом году — 69%), 91 муниципальное образование (70,5%, в прошлом году — 60,5%).
В части проведения проверок субъектов электроэнергетики готовы 71% проверяемых организаций, паспорта готовности получили все основные субъекты электроэнергетики, обеспечивающие жизнедеятельность населения и социально значимые объекты.
«На территории Иркутской области Минэнерго России оценивает готовность к работе в отопительный сезон 2023−2024 годов 17 субъектов электроэнергетики, из них не готовыми признаны два. Вопрос подготовки субъектов электроэнергетики и прохождение отопительного сезона находится на контроле штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Иркутской области, замечания устраняются».
Глава региона напомнил, что в Иркутской области были сформированы оперативные штабы, ответственные за подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры муниципальных образований к предстоящему отопительному периоду 2023−2024 годов, а также за контроль за их функционированием. Организован штаб, отвечающий за эффективное функционирование электроэнергетических объектов. В соответствии с поручением Игоря Кобзева была создана рабочая группа, действующая в рамках комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Рабочая группа осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетическом комплексе. В работе группы участвуют представители всех 42-х муниципальных образований области, службы государственного строительного и жилищного надзора Иркутской области, Ростехнадзора, областной прокуратуры и представители ресурсоснабжающих организаций.
Как сообщали Игорь Кобзев, из суммы в 4,7 млрд рублей, выделенной в регионе на подготовку к осенне-зимнему периоду, уже профинансировано около 4 млрд рублей из всех источников, в том числе почти 1,5 млрд рублей были направлены на закупку топлива. По состоянию на 28 ноября 2023 года, запасы угля составляют 350 тысяч тонн, что составляет 174% от нормативного запаса, а жидкого топлива в наличии имеется 18,7 тысяч тонн, что составляет 160% от нормативного. В рамках северного захвата поставлено 88,6 тысячи тонн топливно-энергетических ресурсов, что составляет 83% от объема по контракту, в том числе 80,7 тысячи тонн угля и 7,9 тысячи тонн нефтепродуктов. Оставшуюся часть ресурсов планируется доставить в течение отопительного периода с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта.
Губернатор подчеркнул, что в Приангарье ведется активная работа по включению в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций мероприятий по приобретению автономных резервных источников. В течение 2023 года было приобретено 40 резервных источников электроснабжения на общую сумму 90,7 млн рублей.