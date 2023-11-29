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11:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Елена Дятлова призвала калининградцев рассказать про улицы, которые не чистят от снега

Власти обещают «точечно отрабатывать каждый адрес».

Источник: Агентство «Москва»

Глава администрации Калининграда призвала калининградцев сообщать об улицах, которые не чистят от снега. Об этом Елена Дятлова написала в своем телеграм-канале.

Мои коллеги из комитета городского хозяйства в эти дни внимательно следят за комментариями под постами в социальных сетях администрации и на моей страничке в ВК, поэтому пишите проблемные адреса и прикладывайте фото.

Елена Дятлова

Власти обещают оперативно реагировать на жалобы.

«Будем точечно отрабатывать каждый такой адрес», — отметила сити-менеджер.

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