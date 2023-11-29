11:52 (мск), источник: ИА Башинформ
3 декабря в Москве состоится День Башкортостана
3 декабря на международной выставке-форуме «Россия» в Москве пройдет День Республики Башкортостан.
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«Это уникальный шанс заявить о нашей республике, о наших планах, рассказать, как мы развиваемся. Все это будет способствовать развитию нашей республики», — заявил ранее на оперативном совещании правительства Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Торжественное открытие Дня региона с участием Радия Хабирова планируется провести в первой половине дня.
В тематический день республики будет представлена и обширная культурная программа. Так, посетителей ВДНХ ждет в этот день фестиваль «Терра зима», презентация проекта «Башкирское долголетие», мастер-классы по изготовлению башкирских украшений, а также башкирские деликатесы. Кроме того, в рамках Дня Башкортостана запланирована презентация масштабных культурных событий республики, мастер-классы по изготовлению курая и игры на нем, народному танцу, приготовлению блюд башкирской кухни, презентация башкирского национального костюма и большая концертная программа.
Как ранее сообщал «Башинформ», экспозиция республики будет дополняться все 6 месяцев работы выставки.