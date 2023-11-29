Главное
Главные новости 29 ноября
11:52 (мск), источник: ИА Башинформ

3 декабря в Москве состоится День Башкортостана

3 декабря на международной выставке-форуме «Россия» в Москве пройдет День Республики Башкортостан.

«Это уникальный шанс заявить о нашей республике, о наших планах, рассказать, как мы развиваемся. Все это будет способствовать развитию нашей республики», — заявил ранее на оперативном совещании правительства Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Торжественное открытие Дня региона с участием Радия Хабирова планируется провести в первой половине дня.

В тематический день республики будет представлена и обширная культурная программа. Так, посетителей ВДНХ ждет в этот день фестиваль «Терра зима», презентация проекта «Башкирское долголетие», мастер-классы по изготовлению башкирских украшений, а также башкирские деликатесы. Кроме того, в рамках Дня Башкортостана запланирована презентация масштабных культурных событий республики, мастер-классы по изготовлению курая и игры на нем, народному танцу, приготовлению блюд башкирской кухни, презентация башкирского национального костюма и большая концертная программа.

Как ранее сообщал «Башинформ», экспозиция республики будет дополняться все 6 месяцев работы выставки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта