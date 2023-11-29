12:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В 2023 году кузбасские бизнесмены получат 60 млн на развитие своего дела
В прошлом году было выдано меньше грантов и меньше денег.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По данным минэкономразвития Кузбасса, в 2023 году мелкие и средние бизнесмены получат 60,5 млн рублей на реализацию своих проектов. Всего деньги выделены на 130 проектов, 32 из которых — социальных.
«Гранты — это одна из областных мер помощи, особенно важная на стартовом этапе. Бизнесмены направляют их на развитие своего дела — оплату аренды помещений, приобретение оборудования. Итогом становится значительный вклад в экономику Кузбасса и создание новых рабочих мест», — говорит Сергей Цивилев.
Кузбассовцы планируют развивать кафе, автосервисы, розничные магазины, центры по организации праздников, творческие мастерские. В 2022 году было выдано 80 грантов на общую сумму 35,1 млн рублей.
Победители конкурса получают субсидию от 100 до 500 тысяч рублей. Потенциальные грантополучатели должны отвечать ряду требований.