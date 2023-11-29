12:14 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростове-на-Дону почтили память освободителей города от фашистских захватчиков
Церемонию возложения цветов и венков провели в сквере имени Фрунзе Ростова-на-Дону.
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Сегодня, 29 ноября, в сквере имени Фрунзе Ростова-на-Дону почтили память освободителей города от немецко-фашистских захватчиков. Во время торжественной церемонии возложили венки и цветы, состоялась минута молчания.
Памяти советских воинов поклонились военнослужащие ЮВО, силовики, ветераны и юнармейцы, представители общественных и религиозных объединений.
Вместе с ростовчанами в возложении цветов приняли губернатор Василий Голубев, заместитель полпреда президента России в ЮФО Владимир Гурба, председатель Заксобрания Дона Александр Ищенко, а также командующий Южным округом войск национальной гвардии РФ Игорь Турченюк.
Напомним, в этот день Ростов-на-Дону отмечает 82-ю годовщину первого освобождения города в годы Великой Отечественной войны. Врага выбили из донской столицы в ноябре 1941 года, и это стало первой победой Красной армии после пяти месяцев отступления.
После этого город по-прежнему оставался прифронтовым, потом последовала вторая оккупация, более долгая и жестокая. Она длилась 205 дней. Ростов-на-Дону окончательно освободили от фашистов 14 февраля 1943 года.