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12:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону почтили память освободителей города от фашистских захватчиков

Церемонию возложения цветов и венков провели в сквере имени Фрунзе Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 ноября, в сквере имени Фрунзе Ростова-на-Дону почтили память освободителей города от немецко-фашистских захватчиков. Во время торжественной церемонии возложили венки и цветы, состоялась минута молчания.

Памяти советских воинов поклонились военнослужащие ЮВО, силовики, ветераны и юнармейцы, представители общественных и религиозных объединений.

Вместе с ростовчанами в возложении цветов приняли губернатор Василий Голубев, заместитель полпреда президента России в ЮФО Владимир Гурба, председатель Заксобрания Дона Александр Ищенко, а также командующий Южным округом войск национальной гвардии РФ Игорь Турченюк.

Напомним, в этот день Ростов-на-Дону отмечает 82-ю годовщину первого освобождения города в годы Великой Отечественной войны. Врага выбили из донской столицы в ноябре 1941 года, и это стало первой победой Красной армии после пяти месяцев отступления.

После этого город по-прежнему оставался прифронтовым, потом последовала вторая оккупация, более долгая и жестокая. Она длилась 205 дней. Ростов-на-Дону окончательно освободили от фашистов 14 февраля 1943 года.

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