14:59 (мск), источник: Коммерсантъ
В Нижегородской области возник дефицит вакцины против кори
Нижегородский минздрав пообещал решить вопрос с дефицитом вакцины против кори до конца года.
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Об этом специалисты министерства сообщили в социальных сетях, отвечая на вопросы нижегородцев, которые не могут найти вакцину уже несколько месяцев.
В качестве доказательства нижегородцы приводят фрагменты переписки с минздравом, в которых министерство обещает решить вопрос с поставками вакцины до конца третьего квартала текущего года.
При этом, в середине ноябре на запрос «Ъ-Приволжье» о ситуации с запасом вакцин от кори министерство здравоохранения официально заявило, что «в регионе существует достаточный запаспротивокоревой вакцины».
На вопрос одной из жительниц региона в министерстве ответили, что в рамках национального календаря вакцины поступают в Нижегородскую область централизованно за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденной заявки. Однако трехкомпонентной вакцины «Вактривир», которой прививают детей, «по объективным причинам» нет ни в Нижегородской области и Российской Федерации в целом, говорит теперь нижегородский минздрав.
Андрей Репин.