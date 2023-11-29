Главное
Спецоперация на Украине
14:59 (мск), источник: Коммерсантъ

В Нижегородской области возник дефицит вакцины против кори

Нижегородский минздрав пообещал решить вопрос с дефицитом вакцины против кори до конца года.

Источник: Коммерсантъ

Об этом специалисты министерства сообщили в социальных сетях, отвечая на вопросы нижегородцев, которые не могут найти вакцину уже несколько месяцев.

В качестве доказательства нижегородцы приводят фрагменты переписки с минздравом, в которых министерство обещает решить вопрос с поставками вакцины до конца третьего квартала текущего года.

При этом, в середине ноябре на запрос «Ъ-Приволжье» о ситуации с запасом вакцин от кори министерство здравоохранения официально заявило, что «в регионе существует достаточный запаспротивокоревой вакцины».

На вопрос одной из жительниц региона в министерстве ответили, что в рамках национального календаря вакцины поступают в Нижегородскую область централизованно за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденной заявки. Однако трехкомпонентной вакцины «Вактривир», которой прививают детей, «по объективным причинам» нет ни в Нижегородской области и Российской Федерации в целом, говорит теперь нижегородский минздрав.

Андрей Репин.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина объявила демобилизацию
Песков ответил на вопрос о помиловании участника ритуальных убийств
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медицина