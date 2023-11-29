12:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"
В Пермском крае объявили трехдневное штормовое предупреждение
ПЕРМЬ, 29 ноября, ФедералПресс. В Прикамье объявили штормовое предупреждение. Как сообщили в краевой госавтоинспекции, оно продлится три дня.
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«По прогнозам синоптиков, с 29 ноября по 1 декабря местами ожидаются сильный гололед и значительное отложение мокрого снега. Водителям следует быть предельно внимательными при проезде мостов, железнодорожных переездов, на многоуровневых пересечениях проезжих частей и развязках», — рассказали в госавтоинспекции Прикамья.
В ведомстве также советует водителям концентрироваться при подъезде к пешеходным переходам, заранее снижать скорость. Кроме того, из-за перепадов давления госавтоинспекция рекомендует внимательнее относиться к своему самочувствию за рулем.
Ранее «ФедералПресс» писал об аномальном потеплении в Пермском крае на этой неделе.