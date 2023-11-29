Главное
Главные новости 29 ноября
12:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Пермском крае объявили трехдневное штормовое предупреждение

ПЕРМЬ, 29 ноября, ФедералПресс. В Прикамье объявили штормовое предупреждение. Как сообщили в краевой госавтоинспекции, оно продлится три дня.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: -6° 0 м/с 68% 764 мм рт. ст. +3°

«По прогнозам синоптиков, с 29 ноября по 1 декабря местами ожидаются сильный гололед и значительное отложение мокрого снега. Водителям следует быть предельно внимательными при проезде мостов, железнодорожных переездов, на многоуровневых пересечениях проезжих частей и развязках», — рассказали в госавтоинспекции Прикамья.

В ведомстве также советует водителям концентрироваться при подъезде к пешеходным переходам, заранее снижать скорость. Кроме того, из-за перепадов давления госавтоинспекция рекомендует внимательнее относиться к своему самочувствию за рулем.

Ранее «ФедералПресс» писал об аномальном потеплении в Пермском крае на этой неделе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Больше 230 мигрантов задержали на границе Карелии и Финляндии
СК России: в Москве предотвращен теракт на железнодорожной станции
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта