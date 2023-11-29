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13:38 (мск), источник: Комсомольская правда

На границе с Литвой скопилась очередь из 190 фур

Еще 26 большегрузов находятся на нейтральной полосе.

Источник: Reuters

В Калининградской области на границе с Литвой не улучшается ситуация, связанная с очередью из грузовых автомобилей. Уже 190 фур ожидают выезда с территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни 29 ноября.

«Очередь на въезд в регион отсутствует, выезда из РФ ожидает 190 грузовых транспортных средств, 26 — находится на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным на утро 29 ноября на ТП МАПП Чернышевское за сутки были оформлены 101 большегруз на въезд в Российскую Федерацию, 70 — на выезд в Литву.

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