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13:48 (мск), источник: АиФ Кубань

Жителей Ейска предупредили о возможных звуках взрывов 29 ноября

В течение дня в городе будут проведены взрывные работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Источник: Администрация Краснодарского края

Жителей Ейска предупредили о возможных звуках взрывов 29 ноября.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, в течение дня проведут взрывные работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Будут работать военные саперы.

«Просьба сохранять спокойствие и не реагировать на сообщения неофициальных источников», — говорится на странице муниципалитета в телеграм-канале.

Напомним, в Туапсе 30 ноября зазвучат сирены. В десять часов утра на местном нефтеперерабатывающем заводе будет проводиться плановая проверка готовности локальной системы оповещения. Включат электрические сирены и голосовое оповещение о проводимой проверке по громкой связи.

Ранее в Росгвардии Кубани рассказали о назначении аэростата «Око». Жители краевого центра заметили необычный «дирижабль» в небе. Оказалось, что комплекс высотного видеонаблюдения, который устанавливается к привязному аэростату.

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