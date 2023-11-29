13:48 (мск), источник: АиФ Кубань
Жителей Ейска предупредили о возможных звуках взрывов 29 ноября
В течение дня в городе будут проведены взрывные работы по уничтожению взрывоопасных предметов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Жителей Ейска предупредили о возможных звуках взрывов 29 ноября.
Как сообщает пресс-служба районной администрации, в течение дня проведут взрывные работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Будут работать военные саперы.
«Просьба сохранять спокойствие и не реагировать на сообщения неофициальных источников», — говорится на странице муниципалитета в телеграм-канале.
Напомним, в Туапсе 30 ноября зазвучат сирены. В десять часов утра на местном нефтеперерабатывающем заводе будет проводиться плановая проверка готовности локальной системы оповещения. Включат электрические сирены и голосовое оповещение о проводимой проверке по громкой связи.
Ранее в Росгвардии Кубани рассказали о назначении аэростата «Око». Жители краевого центра заметили необычный «дирижабль» в небе. Оказалось, что комплекс высотного видеонаблюдения, который устанавливается к привязному аэростату.