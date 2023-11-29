15:27 (мск), источник: Piter.tv
В МЧС предупредили о метели 30 ноября
Температура воздуха в четверг составит около −3 градусов.
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В четверг, 30 ноября, в Петербург вновь придет снежный циклон. В МЧС предупредили о снегопаде. В большинстве районов города будет метель, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. На дорогах сложная обстановка.
Как отметил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, уже ночью 30 ноября в городе выпадет снег, по Ленинградской области днем местами возможен сильный снег.
Температура воздуха в четверг составит около −3 градусов в Петербурге и до −3…-8 градусов в Ленобласти.