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15:27 (мск), источник: Piter.tv

В МЧС предупредили о метели 30 ноября

Температура воздуха в четверг составит около −3 градусов.

Сейчас в Аннаполисе: -4° 2 м/с 58% 768 мм рт. ст. +3°

В четверг, 30 ноября, в Петербург вновь придет снежный циклон. В МЧС предупредили о снегопаде. В большинстве районов города будет метель, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. На дорогах сложная обстановка.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Как отметил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, уже ночью 30 ноября в городе выпадет снег, по Ленинградской области днем местами возможен сильный снег.

Температура воздуха в четверг составит около −3 градусов в Петербурге и до −3…-8 градусов в Ленобласти.

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